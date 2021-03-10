قائد عسكري أميركي يحذر من محاولة الصين غزو تايوان بحلول 2027

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 08:13 صباحا
مقاتلتا إف 16 خلال تدريبات عسكرية في تايوان، 30 مايو 2019، (ا ف ب)

حذر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال فيليب ديفيدسون من أنّ الصين قد تغزو تايوان في غضون ستّ سنوات؛ لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محلّ الولايات المتحدة كأكبر قوّة عسكرية في المنطقة.

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي: «أخشى من أن يكونوا (الصينيون) بصدد تسريع مشروعهم الرامي للحلول محلّ الولايات المتحدة (...) بحلول العام 2050»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أخشى من أنّهم يريدون بلوغ هدفهم في وقت أبكر»، مكملا: «من الواضح أنّ تايوان جزء من طموحاتهم، وأعتقد أنّ التهديد بديهيّ في العقد المقبل، لا بل في الواقع خلال السنوات الستّ المقبلة» أي بحلول العام 2027.

وتايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة يديرها منذ 75 عاما نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبّان الحرب الأهلية الصينية.

لكنّ بكين تعتبر تايوان جزءا من الأراضي الصينية، وتوعّدت مرارا باستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

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