إليزابيث الثانية «حزينة» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وميغان.. وتؤكد أخذ مزاعم العنصرية «بجدية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 08:27 مساء
الأمير هاري متوسطا الملكة إليزابيث الثانية وميغن ماركل في قصر باكينغهام، يونيو 2018، (ا ف ب)

أعربت الملكة إليزابيث الثانية عن «حزنها» للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أن مزاعمهما حول العنصرية «ستؤخد على محمل الجد»، وفق بيان صدر عن قصر باكينغهام، الثلاثاء، في أول رد فعل على المقابلة المدوية للزوجين.

وأضاف البيان: «القضايا التي طُرحت، خصوصًا تلك المتعلقة بالعنصرية مقلقة. ورغم أن بعض الذكريات قد تختلف، ستؤخذ على محمل الجد وستعالجها الأسرة بعيدًا عن الأضواء»، بحسب «فرانس برس».

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حفلت مقابلة هاري وميغن مع الإعلامية الأميركية، أوبرا وينفري، التي بثتها قناة «سي بي إس» مساء الأحد، في الولايات المتحدة، بتصريحات لافتة ستبقى في الذاكرة. وشهد اللقاء حديثًا عن تفكير ميغن ماركل بالانتحار، و«خيبة» هاري تجاه والده الأمير تشارلز، مرورًا بالكلام عن «مخاوف» العائلة الملكية إزاء لون بشرة ابنهما آرتشي، حسب «فرانس برس».

لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة
كشفت الممثلة السابقة، البالغة 39 عامًا، أن سيل المقالات النقدية في حقها عبر الصحافة البريطانية ولَّد لديها فكرة الانتحار. وقالت: «كنت أعلم أنني إذا لم أفصح بذلك كنت سأفعله. ولم أكن أريد البقاء على قيد الحياة. لقد كانت أفكارًا مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدًّا»، موضحة أن هذه الأفكار راودتها عندما كانت حاملًا بطفلها آرتشي.

وأضافت أنها قابلت العائلة المالكة «وقلت إنني في حاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة. قلت إنّني لم أشعر بهذا من قبل (...) وقالوا لي إنّني لا أستطيع، وإن ذلك لن يكون مفيدًا» للعائلة.

لون بشرة آرتشي
وأشارت ميغن ماركل المولودة لأب أبيض وأم سوداء، إلى أن زوجها أسرَّ إليها بأن أفرادًا في العائلة الملكية أبدوا قلقهم من لون بشرة ابنهما المنتظر خلال حملها بآرتشي الذي يبلغ عامه الثاني في مايو. وقالت ميغن لأوبرا وينفري بشأن طفلها إن هاري تبلّغ عن «مخاوف وأحاديث (...) في ما يتعلّق بدرجة سواد بشرته» و«ما قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو الأمر». وأضافت: «هذه أحاديث أجرتها العائلة معه».

ولدى سؤال أوبرا لها عما إذا كان القلق مرتبطًا بإمكان أن تكون بشرة الطفل «داكنة جدًّا»، ردت ميغن: «إذا كانت هذه الفرضية التي تطرحينها فأظن أنكَ لا تجازفين كثيرًا بذلك».

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