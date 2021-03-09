إيطاليا: تحذير من الموجة الثالثة لـ«كوفيد-19» وبطء حملة التطعيم في أوروبا

وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو (أرشيفية: الإنترنت).

حذرت وزارة الخارجية الإيطالية من الموجة الثالثة لفيروس «كوفيد-19» التي ستكون ذروتها في نهاية شهر مارس الجاري، وبطء حملة التطعيم في أوروبا.

وقال وزير الخارجية لويغي دي مايو: «نحن ندخل في الموجة الثالثة لكوفيد-19، وحسب المعطيات العلمية المتوافرة لدينا، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر مارس الجاري، وهذا يدفعنا حتما إلى إجراءات أكثر تقييدًا لمحاولة وقف اتجاه العدوى»، وفقًا لوكالة «آكي».

وأضاف: «هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة، لم تكن السلالات متوقعة، ولا سيما تلك الإنجليزية التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب».

ولفت ماتيو إلى أن وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا أوضح أن الحملة «سيطرأ عليها تسارع كبير، وأنه بحلول الصيف سيجري تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم».

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه «من وجهة النظر هذه، يجب علينا أن نعطي المزيد، لكن على المستوى الأوروبي قبل كل شيء».

ونوه دي مايو إلى أن «حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية، فقد ثبت أن بعض الإجراءات معقدة للغاية، ويجب أن يكون مفهوما أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية».

ورأى الوزير الإيطالي أنه ليس «من قبيل المصادفة أن نقول إنه يجب تعزيز أوروبا، فقد تأخرت المفاوضات مع شركات الأدوية أيضا، مما سبب مزيدا من التباطؤ لجميع الدول الأعضاء».