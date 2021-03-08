حظر التظاهرات بمناسبة يوم المرأة في مدريد وتنظيمها في مدن إسبانية أخرى

تظاهرة في مناسبة يوم المرأة في فالنسيا، 8 مارس 2021. (أ ف ب)

حظرت تظاهرات 8 مارس في مدريد في اليوم العالمي لحقوق المرأة، التي كانت تجمع عادة مئات آلاف الأشخاص بسبب الوضع الصحي، لكنها نظمت في عدة مدن إسبانية أخرى.

ورغم الوباء، جرت تظاهرات في برشلونة وإشبيلية وفالنسيا وعشرات المدن الأخرى بألوان البنفسجي التي ترمز الى نضال المرأة، الإثنين، لكن التظاهرة الكبرى التي عادة تشهد مسيرات ضخمة في العاصمة الإسبانية حظرها ممثل الحكومة خشية زيادة انتشار فيروس كورونا، وفق «فرانس برس».

الإغلاق المشدد

والسنة الماضية وقبل أيام من بدء الإغلاق المشدد، ضمت التظاهرة أكثر من مئة ألف شخص في مدريد، وبعد ذلك جاءت نتائج ثلاثة من أعضاء الحكومة الذين شاركوا فيها إيجابية. والإثنين تحدى عشرات الأشخاص الحظر ونزلوا إلى ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة.

من جانب آخر، تم رش العديد من الجداريات التي تكرِّم النساء بالطلاء أو تم تخريبها ليل الأحد الإثنين في عدة مدن بينها مدريد مع كتابات مثل «أوقفوا نازية المرأة»، و«العنف ليس له جنس» و«نحن أحرار». وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال حفل أُقيم في وزارة المساواة، «لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل وقف الأحكام المسبقة التي لا تزال قائمة».

نضال المرأة

وأضاف: «إذا كان هناك شيء واحد لا يمكننا أن نخيب آماله، فهو نضال المرأة. ما هو على المحك هنا هو التقدم وأخلاقيات بلادنا والنمو الاقتصادي». في إشارة إلى الإغلاق في البلاد وتداعياته، وتحدث سانشيز عن «حالة جديدة من العنف ضد المرأة» وقعت الإثنين وهي حالة امرأة طعنها زوجها السابق ما تسبب بإصابتها بجروح بالغة في فالنسيا شرق البلاد.

وأكد أنه سيتم اعتماد مشروع قانون قريبًا يعرف باسم «فقط نعم هي نعم» وهو نص يتعلق بالعنف الجنسي يدخل مفهوم الموافقة الصريحة. ومنذ العام 2003، عندما بدأ عدد حالات قتل النساء في إسبانيا، قتلت 1082 امرأة في البلاد على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين، بما في ذلك 45 في العام 2020 وأربع منذ بداية العام.

تعتبر إسبانيا رائدة منذ اعتماد قانون 2004 بشأن العنف ضد المرأة، وهي تضم حركة نسائية قوية ولديها أيضًا مرصد عام لعمليات قتل النساء. وأصبح الثامن من مارس محطة أساسية بالنسبة للنساء في إسبانيا منذ 2018 حين أعقب إضراب عام، نزول مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع.