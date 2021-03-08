الصين: قانون «حق الاعتراض» في هونغ كونغ منصف ومنطقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 11:51 صباحا
وزير الخارجية الصيني وانغ يي. 22 فبراير2021.(أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن مقترح بكين المثير للجدل بشأن حق الحكومة الصينية الاعتراض على بعض المرشحين في الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ «قانوني ومنصف ومنطقي»، وذلك بعدما واجهت الخطوة انتقادات اعتبرت أنها تمثّل اعتداء على الحريات في المدينة.

وجرى تقديم التشريع بشأن السماح لحكومة الصين الشيوعية بالتدقيق في جميع المرشحين للانتخابات في هونغ كونغ، لدى افتتاح أعمال مجلس الشعب في بكين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الشعب في بكين إن التغيير المقترح ضروري لـ«المحافظة على دوام السلم والاستقرار في هونغ كونغ» بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية كانت ضخمة وتخللتها أعمال عنف أحيانا في 2019.

وأفاد وانغ بأن القواعد الجديدة المقترحة ستدعم «انتقال هونغ كونغ من الفوضى إلى الحوكمة وتعد دستورية تماما»، كما أُعلن عن مسودة القرار بعد يوم من سجن عشرات المدافعين عن الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة بموجب قانون للأمن القومي أُقر خلال جلسة لمجلس الشعب العام الماضي.

وعادة يكون التشريع الذي يجري رفعه إلى المجلس قد جرت الموافقة عليه سلفا بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي الحاكم، وأثارت القواعد المقترحة تنديدا دوليا، إذ أشارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين تنتهك ضمانات الحكم الذاتي التي كانت ممنوحة لهونغ كونغ لدى انتقالها من الحكم البريطاني سنة 1997.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الخطوة تمثّل «هجوما مباشرا» على الحريات في هونغ كونغ، وسارعت بكين إلى تفكيك أسس المدينة الديمقراطية ردا على الاحتجاجات الضخمة التي شلّتها أشهرا.

وقال مسؤولون صينيون مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إنه ينبغي أن يقتصر حكم هونغ كونغ على «الوطنيين»، أي الموالين للحزب الشيوعي، وأفاد وانغ «لا فرق إطلاقا بين حب هونغ كونغ والوطنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كسر هيمنة سلتيك.. جيرارد يقود «رينغرز» للتتويج بالدوري الأسكتلندي للمرة الـ55
رياضة عالمية
عشية جلسة منح الثقة.. كل الاحتمالات مفتوحة على مصير حكومة دبيبة
ليبيا
«عكس التيار» | الشريف الوافي: أهم معايير نيل حكومة دبيبة الثقة
فيديو
«بدون تأليف» | الشباب الليبي بين القاتل الصامت والمخدرات؟
فيديو
كاركاتير خيري - اليوم الدولي للمرأة 2021
كاريكاتير
حقوق المرأة في تونس.. هوة شاسعة بين القوانين والممارسة
منوعات
العنف الأسري «جائحة ظل» تجتاح العالم في زمن «كورونا»
منوعات
قريميدة لـ«بوابة الوسط»: ملعب بنغازي جاهز بملاحظات الكاف 10 مارس.. أما طرابلس ...
رياضة محلية
التشويق على أشدّه قبيل مقابلة هاري وميغن مع أوبرا
منوعات
برنامج هذا المساء | «ديناصورات» ليبيا
فيديو
دبيبة: الحكومة الجديدة تقوم على 6 أسس.. وتضم 27 وزارة
ليبيا
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة ينشر توزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الليبي شاهين يقود ناديه بولي للتتويج بكأس وذهبية اسكتلندا للشطرنج