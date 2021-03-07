مقتل 15 شخصا وجرح 500 في انفجارات بمعسكر للجيش في غينيا الاستوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 11:57 مساء
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما (الإنترنت).

قُتل 15 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح، الأحد، في انفجارات سببها «الإهمال» دمّرت معسكراً للجيش وأحياء محيطة به في غينيا الاستوائيّة، على ما أعلن رئيس البلاد تيودورو أوبيانغ نغيما.

ودمّرت أربعة انفجارات قويّة مباني في هذا المعسكر الواقع في العاصمة الاقتصاديّة باتا بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من المنازل المحيطة به، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس البلاد في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، إنّ الأمر يتعلّق «بحادث سببه إهمال الوحدة المسؤولة عن تخزين المتفجّرات والديناميت والذخيرة»، مشيراً إلى أنّ «التفجيرات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 500 بجروح».
 

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