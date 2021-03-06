أربعة قتلى في إطلاق صواريخ على مصافٍ نفطية في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 04:16 مساء
تظهر خيام النازحين غرب الحسكة. (أ ف ب)

أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في شمال سورية إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًّا أن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب، ليل الجمعة السبت، مسببة حريقًا كبيرًا في المنطقة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، وفق «فرانس برس».

جروح متفاوتة الخطورة
وأشار المرصد إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من بلدة جرابلس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن متمردًا سوريًّا مواليًا لتركيا قُتل على الأقل. واحتاجت فرق الإنقاذ إلى ساعات للسيطرة على الحريق الذي اندلع في نحو ثلاثين خزانًا، حسب المرصد.

واستهدفت المنشآت النفطية في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا من محافظة حلب بهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة. لكن موسكو ودمشق لم تؤكدا أنهما شنتا هذه الهجمات. وكلفت الحرب الدامية التي دمرت سورية منذ 2011 صناعة النفط عشرات المليارات من الدولارات.  وقبل النزاع، كان إنتاج النفط الخام السوري يصل إلى نحو 400 ألف برميل يوميًّا. لكنه انهار حاليًا.

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