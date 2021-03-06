الحرس الثوري الإيراني يعلن إحباط محاولة خطف طائرة مدنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 11:42 صباحا
شعار الحرس الثوري الإيراني. (الإنترنت)

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أحبط محاولة خطف طائرة كانت تقوم برحلة داخلية مساء الخميس للتوجه بها نحو دولة في الخليج، وقال في بيان إن «مؤامرة خطف طائرة من طراز فوكر 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية أحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحرس الثوري أن «منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي».

وقال الحرس الثوري إن «الطائرة التي أقلعت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش مساء الخميس من مطار أهواز في جنوب شرق إيران كانت متوجهة إلى مشهد بشمال غرب البلاد».

ولفت الحرس الثوري إلى أن «الطائرة هبطت اضطراريا في مطار أصفهان وسط البلاد واعتقل خاطفوها» بدون إعطاء تفاصيل حول طريقة إحباطها.

وأوضح الحرس الثوري أن «ركاب الطائرة غادروا إلى وجهتهم عبر رحلة أخرى وهم في صحة جيدة»، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري حول هذه المسألة، والحرس الثوري مكلف أمن المطارات والمجال الجوي الإيراني.

وتقيم الجمهورية الإسلامية علاقات متوترة مع عدة دول مجاورة في الخليج خصوصا السعودية، منافستها الإقليمية الكبرى، لكن أيضا مع البحرين والإمارات، وتتبادل إيران وهذه الدول الثلاث تكرارا اتهامات بشن عمليات تزعزع الاستقرار على أراضيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين
اقتصاد
العملية السياسية في مفترق طرق: الاستفتاء أم الانتخابات أولا؟
ليبيا
لبنان: الفقراء يعيشون وسط مخاوف من رفع الدعم عن سلع أساسية
عربى
تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في عائلة واحدة بـ«بنت بيه»
ليبيا
الرئيس العراقي: نرحب بالبابا ضيفا عزيزا كريما بين العراقيين
عربى
بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
العدد 276 من جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة في «عين العاصفة» بعد تقرير «الرشاوى»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيكة هشة دون دحي وحليب