الاتحاد الأوروبي يحذر الصين من اعتماد النظام الانتخابي الجديد في هونغ كونغ

حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ يعتبر مخالفا للتعددية والحريات الأساسية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن «الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية ردا على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الانسان في هونغ كونغ سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية».

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير اعتماد اجراءات إضافية ضد القمع الذي يجري في هونغ كونغ. قام الاتحاد الاوروبي بالحد من صادرات التجهيزات التي تستخدم للمراقبة والقمع في هونغ كونغ واعتمد سلسلة اجراءات لمساعدة المجتمع المدني.

وأضاف الناطق الأوروبي أن «الاتحاد الأوروبي يدعو سلطات بكين الى النظر بانتباه للعواقب السياسية والاقتصادية لاي قرار باصلاح النظام الانتخابي لهونغ كونغ يمكن ان يسيء للحريات الأساسية والتعددية السياسية ومبادىء الديموقراطية»، وكانت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية أعلنت الأربعاء انها تنظر في تعديل للنظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة. وينتظر صدور قرار في 11 مارس الجاري.

وتابع الناطق الاوروبي «في حال اعتماده، فان هذا الاصلاح يمكن أن يخلف عواقب سلبية واسعة النطاق على المبادىء الديموقراطية والممثلين المنتخبين ديموقراطيا في هونغ كونغ»، وقال: «كما انه سيكون مخالفا للاصلاحات الانتخابية السابقة في هونغ كونغ وسيشكل عودة عن التعهدات التي قطعت في المادتين 45 و 65 من القانون الأساسي باعتماد الاقتراع العام المباشر في انتخابات رئيس السلطة التنفيذية والمجلس التشريعي».

والاصلاح الانتخابي سيتيح استبعاد مرضي المعارضة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ. وقد سجن 47 ناشطا من المطالبين بالديموقراطية هذا الاسبوع بتهمة «التخريب» الواردة في قانون الأمن القومي الذي اعتمدته بكين.

ويتألّف المجلس التشريعي لهونغ كونغ حاليا من سبعين نائبا يتم انتخاب نصفهم بطريقة ديموقراطية بينما تعين «لجنة انتخابية» مرتبطة ببكين النصف الآخر، وسمح هذا النظام للسلطات الصينية بالاحتفاظ بغالبية موالية لها في برلمان هونغ كونغ منذ عادت المستعمرة البريطانية إلى سيادتها في 1997.

والإصلاح المطروح سيؤدي إلى زيادة عدد النواب الذين تعينهم اللجنة الانتخابية التي ستكلف أيضا اختيار المرشحين الذين يسمح لهم بالترشح للاقتراع الديموقراطي.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ المقرّر إجراؤها مبدئياً في سبتمبر، أعلنت بكين صراحة أنّها تعتزم ضمان أنّ يتمكّن «الوطنيون» فقط من قيادة هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، بعبارة أخرى سيمنح التعديل السلطة حق الاعتراض على المرشحين الذين لا يؤيدون بدرجة كافية النظام في نظر بكين.

وحققت المعارضة فوزا كبيرا في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في نهاية 2019. ويبدو أن بكين تخشى تكرار هذا الأمر.