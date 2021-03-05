هزة أرضية جديدة تضرب وسط اليونان

مروحية عسكرية تحلّق فوق مساكن هدّمها زلزال ببلدة تيرنافوس في وسط اليونان. 3 مارس 2021.(أ ف ب)

ضربت هزّة أرضية جديدة بقوة 5.9 درجة وسط اليونان مساء الخميس، وذلك غداة زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب المنطقة نفسها، وفق المرصد اليوناني للزلزال، ولم تفد السلطات على الفور بسقوط ضحايا، لكنّ الهزة الجديدة أدّت إلى سقوط حجارة وأضرار إضافية في مبان تضرّرت من الزلزال الذي وقع الأربعاء، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.

ووقعت الهزة الخميس قرب منطقة لاريسا الواقعة على بُعد 250 كيلومترا إلى الشمال من أثينا حيث أوقعت هزة أرضية الأربعاء 11 جريحاً أحدهم بحال حرجة، وسبّبت أضرارا مادية في نحو مئة مبنى وأدّت إلى حالة هلع لدى السكان.

وبحسب أجهزة الطوارئ فإنّ الهزة التي حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدّتها بـ5.6 درجة، تسبّبت بسقوط صخور بالقرب من أديرة ميتيورا الأرثوذكسية المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي والواقعة في منطقة كالاباكا، وفي لاريسا، نزل السكان إلى الشوارع في حالة من الذعر، وفقاً لمشاهد بثّتها قناة «إيه آر تي» التلفزيونية.

ووصف مرصد أثينا الهزّة بأنها «قويّة جداً»، مشيراً إلى أنّ شدّتها بلغت 5.9 درجة ومركزها يقع على بُعد 16 كلم من بلدية إيلاسونا و244 كلم إلى الشمال من العاصمة أثينا، ووقعت الهزّة في الساعة 20:38 بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الهيئة اليونانية للحماية من الزلازل إفثيميس ليكاس لراديو «سكاي» إنّ مركز الهزّة الجديدة يقع على بُعد 5 كيلومترات من مركز زلزال الأربعاء، من جهته قال ثاناسيس ياناس، عالم الزلازل في مرصد أثينا، إنّ «هذا الزلزال الجديد حرّك صدعاً ثانياً يقع بالقرب من الصدع الذي تحرّك الأربعاء، وهذا أمر نادر الحدوث في اليونان».

وأضاف للإذعة نفسها «عادة عندما يكون هناك زلزال رئيسي مثل ذلك الذي وقع الأربعاء لا تعقبه سوى هزات ارتدادية. ومن النادر حدوث زلزال رئيسي ثان في مثل هذه الفترة القصيرة».

وعقب زلزال الأربعاء شعر سكّان المنطقة المنكوبة بهزّات ارتدادية عديدة، خمس منها وقعت في غضون ساعة واحدة، لكن الهزة التي وقعت مساء الأربعاء شعر بها سكان أماكن بعيدة مثل أثينا، ولا يزال تقييم الأضرار الناجمة عن زلزال الأربعاء جارياً، في وقت أمضى فيه عشرات القرويين ليلتهم الأولى خارج منازلهم، إما في خيام أو في سياراتهم.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وتعبرها شقوق جيولوجية عديدة وكثيراً ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان، وأعنف زلزال شهدته اليونان في العقود الثلاثة الماضية وقع في 1999 بالقرب من أثينا وبلغت قوته 5.9 درجة وقتل فيه 143 شخصاً.