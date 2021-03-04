واشنطن تأمل في موافقة طهران على «التحاور»

وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

أبدت الولايات المتحدة، الخميس، «دعمها» قرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنها تأمل أن توافق طهران الآن على «التحاور».

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين «نأمل بشدة أن يوافق الإيرانيون على الحوار من أجل تحقيق تقدم ملموس وموثوق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، رحبت إيران بقرار الأوروبيين التخلي عن مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان إن «تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».