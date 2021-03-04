واشنطن تأمل في موافقة طهران على «التحاور»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 10:50 مساء
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

أبدت الولايات المتحدة، الخميس، «دعمها» قرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنها تأمل أن توافق طهران الآن على «التحاور».

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين «نأمل بشدة أن يوافق الإيرانيون على الحوار من أجل تحقيق تقدم ملموس وموثوق»، حسب وكالة «فرانس برس». 

وفي وقت سابق الخميس، رحبت إيران بقرار الأوروبيين التخلي عن مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان إن «تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل
اقتصاد
«سلامتي» برنامج بتمويل أوروبي قيمته 20 مليون يورو لدعم جهود مكافحة «كورونا» في ...
ليبيا
«أوبك+» تواجه «المجهول» في اجتماعها الثاني خلال 2021
اقتصاد
مشروع قانون جزائري يحدد حالات لتجريد مواطني الخارج من الجنسية
عربى
انفجار ثالث نموذج أولي من صاروخ «سبايس إكس» الفضائي
دولى
بلينكن يتعهد الحزم في مواجهة الصين.. ويعتبرها «أكبر تحدٍ»
دولى
رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس
رياضة عالمية
الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس
دولى
السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»
دولى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي ...
دولى
السراج يصدر تعميما بشأن اجتماعات رؤساء الهيئات والمؤسسات مع القيادات المنبثقة عن...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «فولفو» تكشف عن تحفة جديدة