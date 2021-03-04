مسؤول أممي: على إريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 08:33 مساء
مقاتل من الجيش الإثيوبي، (أرشيفية: ا ف ب)

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن على إريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي المجاور لأراضيها حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات انفصالية.

وقال لوكوك خلال جلسة مغلقة في كلمة حصلت عليها «فرانس برس»: «يتعين على قوات الدفاع الإريترية الانسحاب من إثيوبيا، ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها».

كما دعا إلى إقرار زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى الفظائع الجسيمة التي يزعم ارتكابها هناك.
 

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