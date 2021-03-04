إنذار من وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة سواحل نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 04:42 مساء
تحذير من وقوع تسونامي في نيوزيلندا (الإنترنت).

وقع زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة سواحل نيوزيلندا كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، مما أدى إلى إطلاق إنذار من احتمال وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومترا شمال شرق مدينة غيسبورن الجمعة بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2,27 (13,27 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق ضعيف نسبيا يبلغ 10 كيلومترات، بحسب «فرانس برس».

وقال مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ ومقره في هاواي (الولايات المتحدة): «على أساس المعلومات الأولية عن الزلزال، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال».

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