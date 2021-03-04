«فرانس برس»: الأوروبيون يتخلون عن مشروع قرار ينتقد إيران في وكالة الطاقة الذرية

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (الإنترنت)

قرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما أفادت مصادر دبلوماسية، الخميس، وكالة «فرانس برس».

والمشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون عدة لـ«فرانس برس» إن النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحفي لمديرها العام عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

وأوضح أحد هذه المصادر: «نفسح المجال أمام الدبلوماسية. وقد أطلق غروسي مبادرات»، فيما تبدي إيران «بعضا من حسن النية» دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وكتبت جريدة «وطن أمروز» المحافظة، الثلاثاء، دون أن تذكر مصادرها أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمر بتعليق إنتاج اليورانيوم المعدني في مصنع أصفهان في وسط البلاد. ولم تنف الحكومة هذه المعلومات.

وأعلنت إيران في فبراير أنها باشرت إنتاج اليورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الأبحاث في طهران متجاوزة المستوى المحدد في الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم في 2015. والمسألة حساسة؛ لأن هذه المادة يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية مع أن إيران تنفي باستمرار أن تكون تنوي حيازة القنبلة النووية، وفق «فرانس برس».