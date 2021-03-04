الأمم المتحدة: القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن جرائم حرب محتملة بتيغراي

جندي إثيوبي يتفقد بقايا صاروخ. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس، أن مكتبها أثبت حدوث «سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية، ارتكبتها القوات الإثيوبية وكذلك القوات الإريترية».

وقالت باشليه في بيان إن مكتبها «تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي، تفيد عن عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيغراي، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».