انفجار ثالث نموذج أولي من صاروخ «سبايس إكس» الفضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 09:37 صباحا
نموذج أوليّ لصاروخ «ستارشيب» خلال ارتفاعه في تكساس. 8 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

انفجر نموذج أوليّ غير مأهول لصاروخ «ستارشيب» الفضائي العملاق الذي تطوّره شركة «سبايس إكس» الأميركية، الأربعاء، بعيد دقائق من إتمامه ما بدا أنّه أول رحلة تجريبية ناجحة له، إذ تمكّن خلالها من الإقلاع والهبوط.

وانتهت رحلتان تجريبيتان سابقتان بانفجار الصاروخين أثناء محاولتهما الهبوط إذ فشلا في كلا المحاولتين في التخفيف من سرعتهما وارتطما بالأرض وسط كرة لهب ضخمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلّقت «سبايس إكس» على عملية الهبوط التي بثّت وقائعها مباشرة على الهواء بالقول: «هبوط سلس رائع». لكن في أسفل الصاروخ كانت هناك نيران مشتعلة حاولت الفرق الموجودة في المكان إطفاءها، وما هي إلا دقائق حتى وقع انفجار ضخم قذف بالصاروخ في الهواء ليتحطّم عند سقوطه على الأرض.

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