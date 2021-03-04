تخفيف إجراءات الحجر الصحي في ألمانيا اعتبارا من الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 08:24 صباحا
قارورة لقاح مضاد لكورونا وحقنة قرب شعاري مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في باريس، 23 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ حكومتها ستطبّق اعتبارا من الإثنين المقبل خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت ميركل إنّ المتاجر غير الأساسية والمتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة، إذا ظلّ معدّل الإصابة بالفيروس أقلّ من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

وعقدت ميركل اجتماعا حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجائحة، ضمّ حكّام ولايات البلاد، حيث أكّدت خلاله أنّ ألمانيا تدخل «مرحلة جديدة» بهذه الخطة المكوّنة من خمسة أطوار.

إجازة لقاح للمسنين
وكشفت المستشارة الألمانية عن إجازة السلطات الصحّية في البلاد إعطاء لقاح «أسترازينيكا» لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت أخيراً.

وحتّى الآن، لم تسمح برلين بهذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً وذلك بدعوى عدم كفاية البيانات العلمية التي زوّدتها بها الشركة الدوائية البريطانية -السويدية.

وأوضحت المستشارة أنّ «دراسات أجريت أخيراً قدّمت أدلّة» تتيح رفع العمر الأقصى لمن بإمكانهم تلقّي هذا اللّقاح، مشيرة بالخصوص إلى دراسات طبية بريطانية أظهرت فعالية كبيرة لهذا اللقاح لدى كبار السنّ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي يوم 17 مارس
رياضة عالمية
الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الشرطة الأميركية تحذر من «خطة ميليشيا» لـ«اقتحام» مبنى الكونغرس الخميس
دولى
السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»
دولى
المدعية العامة للمحكمة الجنائية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي ...
دولى
5 مباريات في الدوري الليبي للقدم المصغرة
رياضة محلية
بيليه يتلقى لقاح «كورونا» بعد أيام من عزل نفسه
رياضة عالمية
تغريم جريدة بريطانية قيمة دعوى ربحتها ميغن ماركل ضدها
منوعات
الفلبين تقيل سفيرتها لدى البرازيل لضربها عاملتها المنزلية
منوعات
إفاقة جزئية لـ«يوفنتوس» في المباراة 600 لكريستيانو معززا موقعه في المركز الثالث
رياضة عالمية
ماكرون يعترف بـ«تعذيب وقتل» المناضل الجزائري علي بومنجل على أيدي الجيش الفرنسي
دولى
غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا