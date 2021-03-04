تخفيف إجراءات الحجر الصحي في ألمانيا اعتبارا من الإثنين المقبل

قارورة لقاح مضاد لكورونا وحقنة قرب شعاري مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في باريس، 23 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنّ حكومتها ستطبّق اعتبارا من الإثنين المقبل خطة تدريجية ومشروطة لتخفيف إجراءات الحجر السارية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت ميركل إنّ المتاجر غير الأساسية والمتاحف وحدائق الحيوان والحدائق النباتية والمواقع التذكارية ستعيد فتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة، إذا ظلّ معدّل الإصابة بالفيروس أقلّ من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

وعقدت ميركل اجتماعا حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجائحة، ضمّ حكّام ولايات البلاد، حيث أكّدت خلاله أنّ ألمانيا تدخل «مرحلة جديدة» بهذه الخطة المكوّنة من خمسة أطوار.

إجازة لقاح للمسنين

وكشفت المستشارة الألمانية عن إجازة السلطات الصحّية في البلاد إعطاء لقاح «أسترازينيكا» لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت أخيراً.

وحتّى الآن، لم تسمح برلين بهذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً وذلك بدعوى عدم كفاية البيانات العلمية التي زوّدتها بها الشركة الدوائية البريطانية -السويدية.

وأوضحت المستشارة أنّ «دراسات أجريت أخيراً قدّمت أدلّة» تتيح رفع العمر الأقصى لمن بإمكانهم تلقّي هذا اللّقاح، مشيرة بالخصوص إلى دراسات طبية بريطانية أظهرت فعالية كبيرة لهذا اللقاح لدى كبار السنّ.