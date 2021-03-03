السودان يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية «كوفاكس»

سوداني في صيدلية في الخرطوم. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم، الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية كوفاكس وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية «مطلع الأسبوع المقبل».

وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصا. وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألفا من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق «فرانس برس».

أول شحنة من لقاح كورونا

وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب في مؤتمر صحفي عن ارتياحه «لوصول أول شحنة من لقاح كورونا»، موضحا أنه «سيقدم مجانا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون أولى الفئات التي تحصل عليه».

وأشار إلى أن وصول اللقاح «خطوة رئيسية» في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص، توفي 1900 منهم. وقالت إدريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة.