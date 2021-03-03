«داعش» يتبنى اغتيال موظفات تلفزيون في أفغانستان والشرطة تتهم «طالبان»

قوات الأمن الأفغانية تستعرض مهاراتها خلال احتفال بعيد القوات الأمنية الوطنية في جلال آباد، 27 فبراير 2021. (أ ف ب)

تبنى تنظيم «داعش» قتل ثلاث موظفات في محطة تلفزيون أفغانية بالرصاص في جلال أباد شرق البلاد، الثلاثاء، بعد أقل من ثلاثة أشهر على قتل إحدى المذيعات، كما أفاد موقع «سايت» الأميركي المتخصص في مراقبة المواقع الإلكترونية الجهادية.

وقال مدير محطة «انيكاس تي في» زلماي لطيفي، إن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وأوضح «لقد قتلن جميعهن. كن عائدات إلى المنزل من المكتب سيرًا حين تعرضن لإطلاق النار» مشيرًا إلى أن النساء الثلاث يعملن جميعا في قسم الدبلجة بالتلفزيون، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتبنى تنظيم «داعش» هذه الاغتيالات في بيان نقله موقع «سايت» مساء الثلاثاء، وقال إن «جنود الخلافة استهدفوا ثلاث نساء صحافيات يعملن لإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة».

- مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان

وسبق أن تبنى «داعش» في ديسمبر، اغتيال ملالاي مايوند وهي مذيعة في التلفزيون وناشطة تعمل في «انيكاس تي في»، وقتلت بالرصاص مع سائقها في جلال أباد أثناء توجهها إلى مكتبها. ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية ضعف في السنوات الماضية، إلا أنه يبقي على تواجد في شرق البلاد، ويتبنى في بعض الأحيان اعتداءات انتحارية، وعمليات اغتيال في المدن الكبرى كما في كابل.

«طالبان» تنفي ضلوعها في الهجوم

وأعلنت الشرطة توقيف مهاجم ينتمي الى حركة «طالبان»، فيما نفت الحركة أي ضلوع لها في هذا الهجوم.

وأكد الناطق في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل، أنه تم نقل جثث الموظفات الثلاث إلى المستشفى، فيما أصيبت امرأتان آخريان بجروح أيضًا.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه مع «هذه الهجمات الجبانة وعبر التسبب بالرعب، لا يمكن لحركة طالبان أن تسكت الأصوات التي تعبر عن نفسها بقوة للدفاع عن الجمهورية والنجاحات التي تحققت في العقدين الماضيين».

وقتل سبعة عاملين في وسائل إعلام العام 2020، حسب لجنة حماية الصحفيين الأفغان. واغتيل آخر أيضًا في مطلع العام 2021. وتشهد أفغانستان منذ فترة موجة اغتيالات تستهدف صحفيين ورجال دين ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت كثيرين على الاختباء بل حتى مغادرة البلاد.

وتصاعدت عمليات القتل منذ بدء محادثات سلام العام الماضي بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، في آخر مسعى لطي صفحة نزاع مستمر منذ عقود. وحملت السلطات الأفغانية والأميركية «طالبان» مسؤولية موجة العنف هذه إلا أن الحركة رفضت تلك الاتهامات.

وتأتي عمليات القتل فيما عاد المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاده، خلال الأسبوع الحالي لعقد اجتماعات مع القادة الأفغان في محاولة لإحياء عملية السلام المتعثرة، فيما العنف يتصاعد وموعد انسحاب القوات الأميركية يقترب.

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها خليل زاده إلى أفغانستان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير، الذي طلب منه البقاء في منصبه.