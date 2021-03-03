بايدن يسحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية بعد اعتراضات مجلس الشيوخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 08:18 صباحا
مرشحة جو بايدن لتولي مكتب الموازنة، نيرا تاندن، 10 فبراير 2021. (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد الرفض القاطع الذي أبداه سيناتورات بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان أمس الثلاثاء، «لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريين المعتدلين بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد، أنهم سيصوتون ضد تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع، لا سيما أنه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

ومنذ إعلان ترشيحها لتولي هذا المنصب، أصبحت تاندين هدفًا لانتقادات من سيناتورات من كلا الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنهم غاضبون من الانتقادات العنيفة التي وجهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها التقدميون المقربون من السيناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.

لكن رصاصة الرحمة على ترشيحها أطلقها في النهاية السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين، الذي قال في أواخر فبراير: «أعتقد أنه سيكون لتصريحاتها المتحزبة بشكل مبالغ فيه تداعيات سامة وسلبية على علاقة العمل المهمة بين أعضاء الكونغرس ومدير مكتب الإدارة والموازنة المقبل»، مضيفًا: «لهذا السبب لا يمكنني أن أؤيد تعيينها».

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