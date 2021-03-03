بايدن: ستكون لدينا لقاحات كافية لجميع البالغين الأميركيين بنهاية مايو

الرئيس الأميركي جو بايدن. 8 يناير 2021. (ا ف ب)

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستكون لديها «بحلول نهاية مايو» جرعات من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأميركيين.

وقال بايدن «نحن الآن في طريقنا لتوفير كميّات من اللّقاحات كافية لكلّ البالغين في أميركا بحلول نهاية مايو»، أي قبل شهرين من الموعد الذين كان يتوقّعه سابقاً وهو نهاية يوليو، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف «هذا تقدّم. إنّه تقدم مهمّ.. لكنّ توفير اللقاح لا يكفي.. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأميركية».