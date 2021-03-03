بايدن: ستكون لدينا لقاحات كافية لجميع البالغين الأميركيين بنهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:57 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. 8 يناير 2021. (ا ف ب)

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة ستكون لديها «بحلول نهاية مايو» جرعات من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأميركيين.

وقال بايدن «نحن الآن في طريقنا لتوفير كميّات من اللّقاحات كافية لكلّ البالغين في أميركا بحلول نهاية مايو»، أي قبل شهرين من الموعد الذين كان يتوقّعه سابقاً وهو نهاية يوليو، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف «هذا تقدّم. إنّه تقدم مهمّ.. لكنّ توفير اللقاح لا يكفي.. نحن بحاجة إلى مُلقّحين، إلى أشخاص يضعون الحقنة في أذرع الناس، الملايين من الأذرع الأميركية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
دولى
الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته