غورباتشوف يحتفل بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي

آخر زعيم للاتحاد السوفياتي السابق وأحد مهندسي نهاية الحرب الباردة ميخائيل غورباتشوف. (الإنترنت)

احتفل آخر زعيم للاتحاد السوفياتي السابق وأحد مهندسي نهاية الحرب الباردة ميخائيل غورباتشوف الثلاثاء بعيد ميلاده التسعين في الحجر الصحي، وعبر عن «إرهاقه» من التدابير المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

في هذه المناسبة تلقى رسائل تهنئة من شخصيات من العالم أجمع، بدءا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصولا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وفق «فرانس برس».

الزعيم السوفياتي السابق

واحتفل الزعيم السوفياتي السابق بعيد ميلاده في مستشفى روسي وجد فيه «طوال فترة الوباء» كما قال فلاديمير بولياكوف الناطق باسم مؤسسة غورباتشوف، مؤكدا أن الزعيم السابق «مرهق من كل هذا الأمر، مثلنا جميعا».

ويلتقي غورباتشوف الذي ولد في جنوب غرب روسيا في 1931، في هذه المناسبة أصدقاء وأقرباء له مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي أو عبر الفيديو، كما أضاف المصدر نفسه. وقد تلقى العديد من التهاني. وقال بوتين في رسالة وجهها إلى الزعيم السابق: «أنت تنتمي إلى مجموعة من الأشخاص الاستثنائيين ورجال الدولة البارزين في الحقبة المعاصرة الذين أثروا بشكل كبير على مسار التاريخ الوطني والعالمي».

إعادة هيكلة

وأشاد الرئيس الروسي «بطاقة وإمكانات الإبداع» لدى غورباتشوف الذي لا يزال ناشطا في عدد من المشاريع التعليمية والإنسانية. خلال تسلمه السلطة بين 1985 و1991 أدخل غورباتشوف إصلاحات ديمقراطية مهمة عرفت باسم «بيريسترويكا» (إعادة هيكلة) وغلاسنوست (شفافية) أكسبته شعبية كبرى في الغرب.

في 1990 نال جائزة نوبل للسلام «لأنه أنهى سلميا الحرب الباردة». لكن بالنسبة للكثير من الروس، فهو المسؤول في النهاية عن انهيار الاتحاد السوفياتي السابق الذي حصل بعد انقلاب فاشل قام به المحافظون السوفيات ضد سياسته المنفتحة.

ووصف بوتين الذي وصل إلى السلطة في العام 2000 هذا الحدث بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية» في القرن العشرين، ودعا إلى سياسة تقوم على عودة القوة الروسية على الساحة السياسية. على مدى سنوات، كانت بالتالي علاقته معقدة مع غورباتشوف الذي انتقد عدة مرات بوتين قائلا في الوقت نفسه إنه يرى فيه فرصة من أجل تطور مستقر لروسيا.

تجاوز الحرب الباردة

في رسالة التهنئة التي وجهتها إليه، شكرت المستشارة الألمانية من جهتها غورباتشوف على «التزامه الشخصي في سبيل تجاوز الحرب الباردة بشكل سلمي وتحقق الوحدة الألمانية». وقالت: «مساهمتك المهمة في إعادة التوحيد بحرية ستبقى في الذاكرة في ألمانيا وكذلك التزامك الشخصي الثابت في سبيل علاقات ودية بين بلدينا».

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الشعب البريطاني يبقى «معجبا بالشجاعة والنزاهة» التي تحلى بها غورباتشوف من أجل «إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي».