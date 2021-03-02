ماكرون يطلب من روحاني «بادرات واضحة» في الملف النووي الإيراني

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من نظيره الإيراني حسن روحاني أن تقوم طهران «ببادرات واضحة» و«بشكل سريع» للعودة الى «احترام التزاماتها» في الملف النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أعلن قصر الاليزيه.

وفي اتصال هاتفي الثلاثاء، عبر الرئيس الفرنسي أيضا لنظيره الايراني عن «قلقه العميق» ازاء القرارات التي اتخذتها طهران «في انتهاك لاتفاق فيينا» حول الملف النووي الأيراني في وقت سيقدم فيه الأوروبيون مشروع قرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين ايران بسبب تعليقها بعض عمليات التفتيش المتصلة ببرنامجها النووي، وفق «فرانس برس».