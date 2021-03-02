ماكرون يطلب من روحاني «بادرات واضحة» في الملف النووي الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 09:33 مساء

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من نظيره الإيراني حسن روحاني أن تقوم طهران «ببادرات واضحة» و«بشكل سريع» للعودة الى «احترام التزاماتها» في الملف النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أعلن قصر الاليزيه.

وفي اتصال هاتفي الثلاثاء، عبر الرئيس الفرنسي أيضا لنظيره الايراني عن «قلقه العميق» ازاء القرارات التي اتخذتها طهران «في انتهاك لاتفاق فيينا» حول الملف النووي الأيراني في وقت سيقدم فيه الأوروبيون مشروع قرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين ايران بسبب تعليقها بعض عمليات التفتيش المتصلة ببرنامجها النووي، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 3 موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
دولى
الصين: المسحات الشرجية قد تكون أكثر فاعلية لاكتشاف «كورونا»
دولى
هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا
دولى
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته