إطلاق 279 طالبة خطفن في نيجيريا

فتيات نيجيريات تحررن من قبضة بوكو حرام. (أرشيفية:الإنترنت)

أُطلق مسلحون 279 طالبة نيجيرية، بعدما خطفهن من مدرستهن في ولاية زمفرا شمال غرب البلاد.

وقال حاكم الولاية بيلو ماتاوالي، اليوم الثلاثاء: «يسعدني إعلان تمتع الفتيات بالحرية الآن، وقد وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة»، حسب تصريح لوكالة «فرانس برس».

ويوم الجمعة الماضي، اقتحم عشرات المسلحين مدرسة الثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا، وخطفوا الفتيات.

ويشكل الحادث ثالث واقعة خطف لطلاب في أقل من ثلاثة أشهر، ويعيد إلى الأذهان خطف الطالبات في دابشي وشيبوك على يد متطرفين قبل سبع سنوات، ما أثار صدمة في العالم.

والأسبوع الماضي خطفت عصابة 42 شخصا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.

وفي ديسمبر الماضي، خُطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في ولاية كاتسينا، فيما كان يزور المنطقة، وأفرج عنهم لاحقا.