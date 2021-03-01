الولايات المتحدة تحض السعودية على «حل» الوحدة التي تقف وراء مقتل خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي, (الإنترنت)

حضت الولايات المتحدة، الإثنين، المملكة العربية السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها واشنطن عقوبات لضلوعها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، «قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة، ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الأنشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام»، في إشارة إلى «قوة التدخل السريع» التي عرَّفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق«فرانس برس».