خبيرتان أمميتان في حقوق الإنسان تطالبان بتحقيق دولي في تسميم نافالني

أليكسي نافالني خلال مثوله أمام محكمة في موسكو داخل قفص زجاجي، 2 فبراير 2021. (أ ف ب)

دعت خبيرتان في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الإثنين، إلى تحقيق دولي في عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، وطالبتا بـ«الإفراج الفوري» عنه.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، والخبيرة في حرية الرأي والتعبير آيرين خان، وفق «فرانس برس».

الاستجابة غير الكافية

وأفاد البيان: «نظرًا إلى الاستجابة غير الكافية من قبل السلطات المحلية واستخدام أسلحة كيميائية محظورة، والنمط الواضح في محاولات القتل المستهدفة، نعتقد بأنه ينبغي فتح تحقيق دولي بشكل عاجل للتأكد من الوقائع وإيضاح جميع ملابسات تسميم السيد نافالني».

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وقالتا في البيان: «نعتقد أن تسميم نافالني بنوفيتشوك (غاز الأعصاب) تم عمدًا لتوجيه تحذير واضح وسيئ بأن هذا سيكون مصير أي شخص ينتقد الحكومة ويعارضها. وقد تم اختيار نوفيتشوك تحديدا لإثارة الخوف». وتطالب الخبيرتان اللتان لا يعتبر رأيهما ملزمًا للأمم المتحدة، منذ أغسطس، الحكومة الروسية بضمان «إجراء تحقيق موثوق وشفاف يحترم المعايير الدولية بسرعة وإعلان الاستنتاجات».

تهمة «التشهير»

بعدما اعتبرتا رد السلطات غير مرض، أكدتا أن إجراء تحقيق دولي «مهم بشكل خاص الآن لأن نافالني معتقل من قبل الحكومة الروسية وهو تحت سيطرتها». وكتبتا: «ندعو الحكومة الروسية إلى طلب تحقيق من هذا النوع أو السماح به».

وثبت القضاء الروسي، الأسبوع الماضي، إدانة الناشط المناهض للفساد، البالغ من العمر 44 عامًا، في قضية احتيال تعود إلى العام 2014 يندد بها المعارض وعدة عواصم غربية ومنظمات غير حكومية باعتبارها مسيسة. وتسبب توقيفه في 17 يناير بتظاهرات كبرى في روسيا ردت عليها السلطات باعتقال أكثر من 11 ألف شخص وفرض غرامات وعقوبات سجن.

منطقة فلاديمير

من جانب آخر، حُكم على أليكسي نافالني بدفع غرامة في تهمة «التشهير» وتنتظره عدة قضايا قضائية أخرى بما في ذلك التحقيق بتهمة الاحتيال التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. ووصل المعارض الرئيسي للكرملين الأحد إلى منطقة فلاديمير على بعد 200 كيلومتر شرق موسكو ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام في مؤسسة عقابية، وهو ما يندد به وأنصاره باعتباره سياسيًّا.

وقام القضاء الروسي، في يناير الماضي، بتحويل عقوبة سجن مع وقف التنفيذ صادرة بحقه العام 2014 إلى عقوبة مع النفاذ.

وفي العام 2017، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه في هذه القضية حُرم أليكسي نافالني وشقيقه أوليغ من حقهما في محاكمة عادلة، ونددت بقرارات المحكمة «التعسفية وغير المعقولة بشكل واضح».

كان أليكسي نافالني هدفًا لإجراءات قانونية عدة منذ عودته إلى روسيا في يناير بعد فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه للتسميم، الذي يحمِّل مسؤوليته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأجهزة الاستخبارات الروسية. وهو ما نفته موسكو مرارًا.