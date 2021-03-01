تونس تتلقى ألف جرعة لقاح هبة من الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 04:30 مساء
شخص يتلقى لقاح كورونا. (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، أنها تلقت ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات العربية المتحدة على شكل هبة ووضعتها في تصرف مصالح الطب العسكري بينما لم يتم بعد الشروع في حملة التطعيم.

وقالت المسؤولة عن الاتصال في رئاسة الجمهورية ريم قاسم إن الجرعات «هدية أرسلتها الإمارات للرئاسة التونسية، والرئيس قيس سعيّد رفض تلقي التطعيم كما لم يتم تطعيم أي فرد من عائلته ولا الموظفين في الرئاسة». وأُرسلت الجرعات إلى مصالح الطب العسكري، قبل توزيعها حسب الأولويات. وجاء الإعلان عن الهبة إثر تصريحات لنواب من البرلمان تؤكد وصولها، وفق «فرانس برس».

الحكومة تنفي
غير أن رئاسة الحكومة نفت علمها بهذه الهبة وأكدت في بيان الإثنين «على إثر ما تمّ تأكيده من توافّر عدد من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا، يهم رئاسة الحكومة أن توضح بأنه لا علم لها بوصول هذه التلاقيح ولا بمصدرها ولا بمدى توافّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها».

 كما أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي «بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرف فيها وتوزيعها»، فقا للبيان. واتصلت وكالة فرانس برس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الذي لم يقدم أي تفاصيل عن صنف اللقاح والتاريخ الذي وصلت فيه.

الصراع السياسي
ويحتدم الصراع السياسي منذ شهر بين المشيشي وسعيّد الذي يرفض تعديلا وزاريا ويقول إن شبهات فساد وتضارب مصالح تلحق بشخصيات مرشحة لمناصب وزارية. وأخرت الحكومة التونسية حملة التطعيم التي كانت مقررة في منتصف فبرابر إلى مارس الحالي في انتظار وصول كميات من اللقاحات ضمن آلية كوفاكس التي ترعاها الأمم المتحدة.

والجمعة، أعلنت تونس أنها ستتلقى مئة ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا على شكل هبة من الصين من دون أن تحدد اسم اللقاح وتاريخ وصوله. وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأخر وصول اللقاح إلى تونس واتهموا الطبقة السياسية بالمسؤولية تجاه ذلك.

وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر يناير باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في. وسجلت تونس التي تعد 11,7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 233 ألف إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن أكثر من ثمانية آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.

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