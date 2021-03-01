حاكم نيويورك ينفي تحرشه بمساعدة سابقة.. ويتأسف

حاكم نيويورك أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي في المدينة، 26 مايو 2020. (فرانس برس)

أعرب حاكم نيويورك أندرو كومو عن «أسفه» في حال «تفسير (سلوكه) بشكل خاطئ على أنه مغازلة غير مرغوب بها»، وذلك على خلفية اتّهامه بالتحرش الجنسي.



وتعرّض الديمقراطي كومو إلى انتقادات شديدة حتى من زملائه الديمقراطيين، بعدما قالت مساعدة سابقة له تدعى شارلوت بينيت لجريدة نيويورك تايمز إنه تحرّش بها جنسيا العام الماضي.



وجاءت الاتهامات بعد أربعة أيام من تحدث مساعدة سابقة لكومو تدعى ليندسي بويلان عن حدوث تواصل جسدي غير مرغوب به من قبل حاكم نيويورك، وفق وكالة «فرانس برس».



بين الخفة والتحرش

وأصدر الحاكم بيانا قال فيه «أعتقد أحيانا أنني مرح وأقول نكاتا بطريقة أعتقد أنها مضحكة... لا أقصد أي إساءة وأحاول فقط إضافة بعض الخفة والدعابة إلى عمل جدي للغاية.. أدرك الآن أن تفاعلي لربما كان يفتقد إلى الحساسية أو كان شخصيا بدرجة كبيرة».



وأقر بأنه لربما «فُسّرت (بعض تعليقاته) بشكل خاطئ على أنها مغازلة غير مرغوب فيها.. أنا آسف حقا إذا انتاب أحدهم هذا الشعور»؛ لكنه نفى بأن يكون لمس أو تحرّش بأحد.



وأفاد كومو بأنه دعا إلى النظر بشكل مستقل في الاتهامات.



واختار الحاكم، القاضية الفيدرالية السابقة بربارا جونز للإشراف على التحقيق في القضية، لكن شخصيات بارزة في صفوف حزبه الديمقراطي اعتبرت أن ذلك غير شفاف بشكل كاف.



شهادات مؤلمة

وقالت النائبة الليبرالية البارزة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز على تويتر إن الشهادات المفصّلة التي صدرت عن السيدتين اللتين اتهمتا كومو جدية للغاية ومؤلمة.



وبحسب بينيت (25 عاما)، قال كومو (63 عاما) في يونيو الماضي إنه منفتح على مواعدة نساء في العشرينات وسألها إن كانت تعتقد بأن العمر يؤثر على العلاقات الرومانسية، بحسب نيويورك تايمز.

وقالت إنه بينما لم يحاول كومو قط لمسها، إلا «أنني فهمت أن الحاكم يرغب بإقامة علاقة جنسية معي وشعرت بعدم ارتياح فظيع وخوف».



وتحوّل كومو إلى شخصية وطنية الربيع الماضي من خلال الإيجازات التي كان يقدمها بشأن أزمة كورونا.



وقالت بويلان أيضا إن كومو تحرش بها جسديا عندما كانت تعمل لديه من العام 2015 حتى 2018.