توجيه اتهامين جديدين إلى زعيمة بورما المخلوعة

تظاهرة ضد الانقلاب في العاصمة البورمية رانغون، 11 فبراير 2021. (أ ف ب)

وجّه اتهامان جديدان، اليوم الإثنين، إلى الزعيمة البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من فبراير، كما أفاد محاموها.



وباتت سو تشي ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و«التحريض على اضطرابات عامة»، كما أوضحت المحامية ناي تو، نقلا عن «فرانس برس».



وسبق أن وجهت إلى تشي المحتجزة من دون القدرة على الاتصال بأي طرف منذ اعتقالها، تهمتا استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا.



ومثلت تشي البالغة 75 عاما، والتي تحتجزها المجموعة العسكرية منذ اعتقالها في الأول من فبراير أمام المحكمة اليوم الإثنين عبر تقنية الفيديو وظهرت بصحة جيدة، حسب محاميها.



وقال خين ماونغ زاو إن الجلسة بدأت وموكلتي «ظهرت في القاعة عبر الفيديو وتبدو بصحة جيدة».