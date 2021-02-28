أول سفينة حربية روسية تصل إلى ميناء بورتسودان السوداني

ذكرت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء الأحد نقلا عن بيان من الأسطول الروسي أن الفرقاطة أدميرال جريجوروفيتش وصلت إلى ميناء سوداني تنوي روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه.

وذكر البيان، بحسب «انترفاكس»، أن هذه أول سفينة حربية تدخل ميناء بورتسودان. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أقر في نوفمبر 2020 إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

يذكر أن التدريبات البحرية أقيمت في الفترة من 15 إلى 16 فبراير، حيث تدربت أطقم سفن الدول المشاركة على التواصل فيما بينها عند صد هجمات من أهداف صغيرة عالية السرعة، بالإضافة إلى ذلك، مارست الأطقم تمارين مكافحة القرصنة بإطلاق النار من أنظمة المدفعية البحرية، بما في ذلك الأهداف السطحية على مسافة حوالي 5 كيلومترات.

وشارك ممثلون عن القوات المسلحة من 45 دولة في التدريبات بدعوة من الجانب الباكستاني. وتتمثل الأهداف الرئيسية للتدريبات في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين الدول المشاركة في المناورات لصالح الأمن والاستقرار البحري، وكذلك تبادل الخبرات في مواجهة تهديدات القرصنة البحرية.