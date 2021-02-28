الولايات المتحدة: حاكم نيويورك أندرو كومو متهم بالتحرش الجنسي للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 فبراير 2021, 03:17 مساء
حاكم نيويورك أندرو كوومو. 24 فبراير 2021. (أ ف ب)

اتهمت موظفة ثانية كانت تعمل في الماضي في مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، المسؤول نفسه بالتحرش الجنسي، وهي تهمة أنكرها الأخير السبت، وقالت شارلوت بينيت، المستشارة الصحية السابقة البالغة من العمر 25 عاما لجريدة «نيويورك تايمز» إن الحاكم تحرش بها جنسيا في ربيع 2020.

ولفتت بينيت أن الحاكم البالغ من العمر 63 عاما تحدث معها بـ«شكل متكرر في أوائل يونيو العام الماضي، عن انفتاحه على مواعدة شابات في العشرينات وسألها عن رأيها في الفارق في السن، ولم يحاول كومو لمسها إطلاقا لكنها فهمت أن الحاكم أراد أن يمارس معي الجنس وشعرت بعدم الارتياح والخوف»، كما روت بينيت لجريدة «نيويورك تايمز».

وأشارت الموظفة السابقة إلى أنها تحدثت إلى رئيس المكتب والمستشار القانوني لكومو الذي نقلها إلى وظيفة جديدة في مبنى آخر، وقد ناسبتها الوظيفة الجديدة لذلك قررت ألا تذهب أبعد من ذلك.

وأكد كومو السبت في بيان «أنه لم يسبق له أن اقترح على بينيت أي شيء ولم يكن ينوي التصرف بأي طريقة غير لائقة»، وقال إنه أراد أن «يفعل عكس ذلك، وهو دعم بينيت التي أخبرته بأنها تعرضت لاعتداء جنسي».

ودعا الحاكم الذي تنتهي ولايته الثالثة في نهاية 2022، إلى «تدقيق كامل» في هذه الاتهامات بقيادة قاضية فيدرالية سابقة، مضيفًا: «أطلب من سكان نيويورك انتظار النتائج قبل إصدار الأحكام».

وهذه المرة الثانية خلال هذا الأسبوع يتهم فيها الحاكم الديمقراطي الذي يقود ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، بالتحرش الجنسي، حيث اتهمت ليندسي بويلان (36 عاما)، وهي مستشارة اقتصادية سابقة للحاكم، بالتفصيل في مدونة الحاكم بالتحرش بها جنسيا عندما كانت تعمل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.

وأكدت بويلان أن كومو قبلها بقوة على فمها واقترح عليها أن تشارك في لعبة «بوكر التعري وتمادى من أجل لمس ظهرها وذراعيها ورجليها»، ووصفت ناطقة باسم الحاكم اتهامات بويلان بأنها «كاذبة».

ودعا سياسيون وناشطون في نيويورك مثل منظمة «تايمز- اب» المناهضة للاعتداءات الجنسية إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر
ليبيا
الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أشكر التريكي ومتأسف على غياب الدعم لزكريا بعد تمثيله ...
رياضة محلية
ليبيا تضيف مزيد القلائد في بطولة العرب للتايكوندو
رياضة محلية
البكوش: التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» ووصول الدفعة الأولى ...
ليبيا
مكتب «دبيبة» يعلن سحب المركز الأول من الفائز بشعار الحكومة وتصعيد المركز الثاني
ليبيا
الزناد يواجه المدمر الروسي في بلجيكا 28 مارس
رياضة محلية
مجلس النواب الأميركي يقر خطة تحفيز الاقتصاد البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار
اقتصاد
ليلى اللافي: يجب تفنيد أية تبريرات ثقافية أو دينية للعنف ضد المرأة
ليبيا
السعودية ترفض ما ورد في تقرير استخباري أميركي حول «مقتل خاشقجي»
عربى
بدء عملية إنقاذ 317 طالبة خطفن من مدرسة شمال غرب نيجيريا
دولى
وليامز تعلق على وجود صورة القذافي خلال لقائها مع السراج
ليبيا
جريدة «الوسط»: جلسة منح الثقة تتأرجح بين سرت وغدامس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما حقيقة الفيديو الذي يظهر فيه طبيب لبناني يتظاهر بتلقّي لقاح كورونا؟