إيران تدين الضربات الأميركية في سورية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بومباي، 17 يناير 2020. (أ ف ب)

دانت طهران الضربات الأميركية التي استهدفت بنى تحتية لفصائل عراقية في شرق سوريا، معتبرة أنها قد تؤدي الى «تصعيد المواجهات العسكرية» في المنطقة.

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واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني خطيب زادة «هذه الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية الجديدة، انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقا للقوانين الدولية، ومن شأنها تصعيد المواجهات العسكرية والمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».