تركيا تستنكر تصويت النواب الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 06:59 مساء
إحدى المحاكم في اسطنبول في 24 فبراير 2021. (أ ف ب)

استنكرت تركيا بشدة الجمعة اقتراحا للبرلمان الهولندي يدعو الحكومة الهولندية إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، ورأت أن التصويت «لا قيمة له وشعبوي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «النص الذي تم التصويت عليه في البرلمان الهولندي  محاولة لا قيمة لها لإعادة كتابة التاريخ لأهداف سياسية»، مضيفًا: «الأشخاص الذين صوتوا لصالح هذا النص لديهم أهداف انتخابية وشعبوية».

ووافق مجلس النواب في البرلمان الهولندي الخميس على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أن هذا التصويت ليس ملزما.

وقال جويل فورديويند عضو حزب الاتحاد المسيحي الذي طرح الاقتراح: «من الملح أكثر من أي وقت مضى أن تتحدث الدول بوضوح عن الماضي من أجل تعزيز المصالحة»، وقبل التصويت، نصح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعدم اعتماد الاقتراح معتبرا أن «مصطلح إبادة جماعية له دلالة ضخمة»، وكان النواب الهولنديون اعترفوا بالإبادة الجماعية للأرمن في تصويت العام 2018، وهي خطوة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وترفض أنقرة رفضا قاطعا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية رغم توثيقها من قبل عدد من المؤرخين، وهو إنكار يستمر حتى اليوم في تسميم العلاقات بين أنقرة ويريفان.

وتوتّرت العلاقات بين هولندا وتركيا عقب ترحيل لاهاي وزيرين تركيين في العام 2017 لكن البلدين تمكنا من إعادة تطبيع العلاقات بينهما في العام التالي.

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