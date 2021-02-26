هبوط اضطراري لطائرة «بوينغ 777» في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 09:43 صباحا
احتراق محرك طائرة «بوينغ 777» خلال رحلة في الولايات المتحدة، 23 فبراير 2021. (أ ف ب)

قامت طائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الروسية «روسيا» بهبوط اضطراري، الجمعة، في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة.

وقالت شركة الطيران في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه: «خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك». وأضافت أن «الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري» في موسكو.

وأكدت المواقع المتخصصة أن الطائرة هي من طراز «بوينغ 777».

والأسبوع الماضي، اشتعلت النيران في محرك لطائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية بعد وقت قصير من إقلاعها من دنفر (غرب الولايات المتحدة). وبينما كانت الطائرة في طريق عودتها إلى المطار سقطت قطع منها على منطقة سكنية في ضواحي دنفر.

ومنعت أكثر من 120 طائرة «بوينغ 777» مجهزة بمحركات من شركة «برات أند ويتني» في العالم بعد هذا الحادث.

ويشكل الحادث ضربة جديدة لمجموعة «بوينغ»، التي تضررت سمعتها بشدة بسبب الانتكاسات التي تعرضت لها الطائرة المتوسطة المدى الجديدة «737 ماكس»، التي تعرضت لحادثين بفارق ضئيل أوديا بحياة 346 شخصا ومُنعت من الطيران لمدة عامين تقريبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ابتهاج كبير في الشارع الرياضي الليبي بعد رفع الحظر عن الملاعب
رياضة محلية
واشنطن: تقرير الاستخبارات الأميركية المرتقب حول مقتل خاشقجي «مهم» لتحديد ...
عربى
دعوات أوروبية بالإبقاء على القيود المشددة في مواجهة النسخ المتحورة من كورونا
دولى
دبيبة: نعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي
ليبيا
الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبنا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. ...
رياضة محلية
«كاف» يقرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. وإقامة مواجهة المنتخب الوطني وتونس ...
رياضة محلية
شي يشيد بـ«معجزة» صينية «سيذكرها التاريخ» في مواجهة الفقر
اقتصاد
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروف في أستراليا ارتاح من 35 كيلوغرامًا من الصوف