فرنسا تدين العنف في النيجر بعد إعلان مرشحين فوزهما برئاسة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:47 مساء
أنصار المرشح ماهاماني عثمان في نيامي. 19 فبراير 2021 . (أ ف ب)

دانت باريس، الخميس، أعمال العنف التي اندلعت بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في النيجر، حيث أعلن المرشح المقرب من الحكم ومرشح معارض الفوز بها، ودعت جميع الأطراف إلى «الحوار».

ووفق «فرانس برس»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى تعزيز مناخ الحوار والتهدئة، واستخدام القنوات القانونية لتسوية أي نزاع».

قتل شخصان خلال الاضطرابات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في النيجر، الثلاثاء، بفوز مرشح السلطة محمد بازوم، وفق ما أعلن وزير الداخلية ألكاش الهدا، الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: رفع الحظر عن ملاعبا خطوة لإعادة ليبيا لوضعها الطبيعي في أفريقيا.. وهذه...
رياضة محلية
«كاف» يقرر رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. وإقامة مواجهة المنتخب الوطني وتونس ...
رياضة محلية
شي يشيد بـ«معجزة» صينية «سيذكرها التاريخ» في مواجهة الفقر
اقتصاد
«الصحة العالمية» تدعو إلى منح «كوفيد طويل الأمد» أهمية «قصوى»
دولى
مصر تسجل لقاح «سبوتنيك-في» الروسي للوقاية من فيروس «كورونا»
دولى
البيت الأبيض: تحديد موعد لاتصال بايدن بالملك سلمان وتقرير عن خاشقجي سيصدر قريبا
دولى
9 أهداف في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مثقفون في سبها يطالبون السلطة التنفيذية الجديدة بالالتزام بخارطة الطريق
ليبيا
القضاء التركي يسلط الضوء على تفاصيل عملية فرار كارلوس غصن من اليابان
دولى
«الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات
ليبيا
«فرانس برس»: الجزيرة القطرية تطلق منصة رقمية محافظة في الولايات المتحدة
عربى
«الأدوية الأميركية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد «كوفيد-19» بجرعة واحدة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروف في أستراليا ارتاح من 35 كيلوغرامًا من الصوف