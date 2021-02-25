«فرانس برس»: «كورونا» أودى بحياة 2.5 مليون إنسان حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:15 مساء
عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجلت أكثر من 2,5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19 في ديسمبر 2019 وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية الخميس حتى الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش.

وسجل مليونان و500 ألف و172 حالة وفاة من أصل 112 مليونا و618 ألفا و488 إصابة معلنة.

أكبر عدد من وفيات كورونا في أوروبا
وسجل أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع 842,894، أمام أميركا اللاتينية والكاريبي (667,972) والولايات المتحدة وكندا (528,039). ويتركز حوالى نصف الوفيات في خمس دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.

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