«فرانس برس»: «كورونا» أودى بحياة 2.5 مليون إنسان حول العالم

عناصر من فرق الإطفاء ينقلون مصابين بـ«كوفيد-19» في البرازيل بتاريخ 22 يوليو 2020. (أ ف ب)

سجلت أكثر من 2,5 مليون حالة وفاة رسمية في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19 في ديسمبر 2019 وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية الخميس حتى الساعة 17,30 بتوقيت غرينتش.

وسجل مليونان و500 ألف و172 حالة وفاة من أصل 112 مليونا و618 ألفا و488 إصابة معلنة.