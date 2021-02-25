الرئيس الأرميني يعلن شروعه في اتخاذ «تدابير عاجلة» لوضع حد للأزمة

الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأرميني، الخميس، أنه بصدد اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لأزمة سياسية في أعقاب اتهام رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الجيش بالقيام بـ«محاولة انقلاب».

وقال الرئيس أرمين سركيسيان: «أدعو الجميع من هيئات رسمية، ووكالات تطبيق القانون، وقوى سياسية، وجميع المواطنين لممارسة ضبط النفس وتحكيم المنطق. كل كلمة أو فعل غير مدروس يفاقم التوترات ويعمق الأزمة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «مع تأكيدي على دور الرئاسة كهيئة لتحقيق التوازن، أقوم باتخاذ تدابير عاجلة لنزع فتيل التوترات وإيجاد السبل لتسوية الوضع سلميا». ويضطلع الرئيس الأرمني بدور رمزي إلى حد كبير.