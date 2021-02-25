أول دراسة على نطاق واسع تؤكّد فعالية لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بنسبة 94%

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:24 صباحا
لقاح «فايزر- بايونتيك» ضد كورونا المستجد، (أرشيفية: ا ف ب)

أثبت لقاح «فايزر» أنّه «فعّال بنسبة 94%» ضدّ الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» المصحوبة بأعراض، وفقاً لدراسة واسعة النطاق جرت في إسرائيل على 1.2 مليون شخص، ونشرت نتائجها أمس الأربعاء مجلة علمية مرموقة، مما يؤكّد بيانات التجارب السريرية والدور الحاسم لحملات التطعيم في مكافحة الجائحة.

وقال أحد معدّي الدراسة التي نشرتها «مجلة نيو إنغلاند الطبية»، بن ريس إنّ «هذا هو أول دليل، يصادق عليه الأقران، على فعالية لقاح في ظروف العالم الحقيقي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أثبت اللّقاح الذي طوّرته شركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر» فعاليته بتجارب سريرية جرت على آلاف الأشخاص، لكن ليس في ظروف العالم الحقيقي، التي تنطوي على مجموعة متنوّعة من الناس والسلوكيات والتحديات اللوجستية، مثل الحفاظ على سلسلة التبريد.

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واستندت الدراسة على بيانات نحو 1.2 مليون شخص عالجتهم إحدى أكبر الهيئات الصحية الإسرائيلية «كلاليت للخدمات الصحية»، بين 20 ديسمبر 2020 و1 فبراير 2021، وفي تلك الفترة كانت النسخة البريطانية المتحوّرة من الفيروس تتفشّى على نطاق واسع، ما يجعل هذه النتائج أكثر إثارة لاهتمام، كما أنها جرت على عيّنة من 1.2 مليون شخص، نصفهم أي نحو 600 ألف تلقّوا لقاح «فايزر»، والنصف الآخر لم يتلقّ اللّقاح. وكان نصفا العيّنة «متشابهين» للغاية من حيث الجنس والعمر.

وبمقارنة بعض المجموعتين ببعض، أثبت معدّو الدراسة أنّ التلقيح قلّل من الحالات المصحوبة بأعراض بنسبة 94%، ومن الحالات المرضية الشديدة بنسبة 92%، ومن الحالات الاستشفائية بنسبة 87%. وهذه المعدّلات من الحماية تمّ الحصول عليها بعد سبعة أيام على الأقل من تلقّي المشاركين في الدراسة الجرعة الثانية.

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