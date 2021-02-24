غانا تتسلم أول اللقاحات ضد «كوفيد-19» في إطار آلية «كوفاكس»

وصول شحنة من لقاحات كوفيد-19 عبر آلية كوفاكس على متن رحلة لطيران الإمارات، إلى مطار كوتوكا الدولي في غانا. (أ ف ب)

بينما تتواصل حملات التطعيم ضد كوفيد-19 في دول عدة في العالم، تلقت غانا، الأربعاء، أول شحنة عالمية للقاحات بتمويل من آلية «كوفاكس» المخصصة للبلدان الفقيرة، وهي لقاحات أسترازينيكا، لكن شركة «أسترازينيكا» تواجه على ما يبدو صعوبات في إنتاج الجرعات الجديدة التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت «كوفاكس»، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي أنها تخطط لإيصال ملياري لقاح لأعضائها بحلول نهاية العام، وفق «فرانس برس».

600 ألف جرعة

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي قامت بتنظيم الشحنة من بومباي الى أكرا في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية «يسرنا أن غانا أصبحت أول دولة تتلقى لقاحات كوفيد-19 من آلية كوفاكس».

وذكر البيان المشترك أن غانا «ستتلقى 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد»، وهي جزء من دفعة أولى من اللقاحات «المخصصة للعديد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط». وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور في البيان أن «المرحلة القادمة في المعركة ضد هذا المرض يمكن أن تبدأ بتكثيف أكبر حملة تطعيم في التاريخ».

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تغريدة «أخيرًا!»، مضيفًا: «يوم جدير بالاحتفال، لكنها مجرد الخطوة الأولى». وتدعم منظمته آلية كوفاكس. وتم تصنيع الجرعات في مصنع «سيروم إينستيتيوت أوف إنديا» في الهند.

العاملون في الخطوط الأمامية

وكانت «كوفاكس» التي يقودها تحالف «غافي» للقاحات ومنظمة الصحة وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء (كيبي) توقعت القيام بشحنة تسليم أولى في شهر مارس مع بعض الشحنات المبكرة في أواخر فبراير. وقالت إنها تخطط لإيصال مليونين و412 ألف جرعة من اللقاح إلى غانا.

وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 80759 إصابة بكوفيد-19 بينها 582 وفاة منذ ظهور الوباء. لكن هذه الأرقام أقل من الواقع بينما ما زال عدد الفحوص للكشف عن الفيروس التي أُجريت، منخفضًا. وسيكون العاملون في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس أول من يتم تطعيمهم. وبقيت القارة الأفريقية بمنأى نسبي عن الوباء، وكانت آخر القارات، باستثناء أوقيانيا، التي بلغت عتبة مئة ألف وفاة بعد أن كانت أوروبا بلغتها في أبريل 2020.

906 وفيات يوميًّا

وفي ذروة الوباء في يناير، كانت أفريقيا تسجل 906 وفيات يوميًّا. واتهمت منظمة الصحة، الإثنين، الدول الغنية بالاستئثار باللقاحات ووضع عوائق أمام الدول الأكثر فقرًا للحصول عليها.

في غانا، ترك الوباء، كما في دول أخرى، آثاره على النمو الاقتصادي الذي تراجع في 2020 إلى أدنى نسبة له في ثلاثة عقود، ليسجل 0.9 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي، مقارنة ب 6.5 بالمئة في 2019.

وتنتشر في أفريقيا نسخ متحورة جديدة من الفيروس، لا سيما في نيجيريا، مع رصد المتحورين البريطاني والجنوب الأفريقي في غانا. وقالت منظمة الصحة في بيان الأسبوع الماضي إنها «توصي بشدة أن تستخدم الدول لقاح أسترازينيكا حتى في حال... وجود المتحورات الجديدة».