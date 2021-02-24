بوريل يبدي «تفاؤلا حذرا» حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (الإنترنت)

أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «تفاؤلا حذرا» إزاء احتمالات إحياء المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بعدما تم التوصّل لتوافق مع طهران يسمح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عملياتهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وعقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل قال بوريل إن «الاتفاق الموقت الذي جرى التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتيح للوكالة المستوى الكافي من التفتيش والمراقبة خلال الأشهر المقبلة، ويعطي فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي».

وأضاف: «أنا متفائل بحذر، لكنّي غير قادر على ضمان التوصل إلى نتيجة في هذه المرحلة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول فحوى المحادثات.

وتراجعت إيران عن تعهّدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحاديا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية أرهقت اقتصادها.

ويأمل بوريل الذي يتولى أيضا تنسيق عمل اللجنة المشتركة للاتفاق المبرم في العام 2015 جمع كل الأطراف المشاركين فيه حول طاولة المفاوضات، وهو أعلن أن «تواصلا دبلوماسيا حثيثا يجري بما في ذلك مع الولايات المتحدة».

والإثنين الماضي جرى بحث الاتفاق المبرم مع إيران حول برنامجها النووي خلال محادثات عبر الفيديو أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، ويرمي الاتفاق المبرم بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي إلى منع إيران من بناء قنبلة نووية عبر فرض قيود صارمة على برنامجها النووي لحصره بالأطر السلمية والمدنية، وكان المجتمع الدولي رفع في المقابل العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية.

وتعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران المسبقة للوفاء بكل تعهّداتها التي تراجعت عن الالتزام بها ردا على العقوبات الأميركية التي أعاد ترامب فرضها.