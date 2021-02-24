المجر: إطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» باللقاح الصيني في سابقة بالاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 01:50 مساء
لقاح ضد فيروس «كورونا المستجد». (أ ف ب)

بدأت المجر الأربعاء استخدام لقاح المختبر الصيني «سينوفارم» ضد فيروس «كورونا»، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعطائه، بعد أن سبق وتميزت باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك-في»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في رسالة قصيرة نُشرت على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «اليوم نبدأ التطعيم مع الشحنات الصينية».

وسبق للمجر أن أصبحت في يناير الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لـ«كوفيد-19»، وفق ما أفادت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد، وقالت سيسيليا مولر: «وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم»، وفق وكالة «فرانس برس».

يذكر أن المجر انشقت عن صف الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فمنحت رخصة موقتة للقاح «سبوتنيك-في» الروسي، حيث أعلنت الحكومة المجرية الشهر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق لشراء «كميات كبيرة» من اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» رغم عدم موافقة السلطات الصحية الأوروبية عليه بعد.

جاء ذلك في تسجيل فيديو لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الذي يزور موسكو، على حسابه على «فيسبوك»، موضحًا أنه «سيجري الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق»، بينما صادقت السلطات المجرية المنظمة على استخدام اللقاح هذا الأسبوع، حسب وكالة «فرانس برس».

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