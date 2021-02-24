لودريان: فرنسا قلقة جدا على نسرين سوتوده وتطالب إيران بالإفراج عن فاريبا عادلخاه

تظاهرة دعم للمحامية الإيرانية المسجونة نسرين سوتوده في باريس يونيو 2019. (فرانس برس)

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس حقوق الإنسان الأربعاء عن «قلقه» البالغ حيال مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده التي تم سجنها مجدداً في إيران، ودعا إلى إطلاق الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.

وقال، جان إيف لودريان، خلال مداخلة عبر الفيديو أمام المجلس التابع للأمم المتحدة: «أود أن أعرب مجددا عن قلقنا البالغ بشأن وضع نسرين سوتوده في إيران».

ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى «الإفراج النهائي» عن فاريبا عادلخاه، التي تخضع للإقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر، بعد توقيفها لمدة 16 شهراً.