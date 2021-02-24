البيت الأبيض: بايدن وزوجته جيل سيزوران تكساس لتفقّد أضرار موجة صقيع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 12:10 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. 21 يناير 2021 . (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وزوجته جيل سيزوران الجمعة مدينة هيوستن في تكساس لتفقّد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة، حرمت ملايين السكّان من الكهرباء ومياه الشرب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم الرئاسة جين ساكي خلال مؤتمر صحفي إنّ «الرئيس والسيدة الأولى سيتوجّهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن مسؤولين محليّين لمناقشة خطط الإغاثة بعد العاصفة الثلجية، والخطوات اللازمة للنهوض، والصلابة المذهلة التي برهن عنها سكّان هيوستن وتكساس».

وأضافت: «الرئيس الديمقراطي سيزور أيضاً في هيوستن مركزاً للتلقيح ضدّ (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنّ البرنامج التفصيلي لهذه الزيارة سيحدّد خلال الأيام المقبلة».

وحُرم الملايين من سكّان تكساس من الكهرباء ومياه الشرب خلال الأسبوع الماضي عندما ضربت ولايتهم، المعتادة على درجات حرارة أكثر اعتدالاً، بصورة مفاجئة موجة صقيع قطبية.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فقد أودت هذه العاصفة القطبية التي عاثت خراباً في جنوب الولايات المتحدة ووسطها، بحياة 70 شخصاً على الأقلّ، وكان بايدن وقّع السبت إعلان طوارئ جديداً لتكساس، وهو إجراء يتيح للولاية الحصول على مساعدات فدرالية طارئة.

ووفقاً للنائب الجمهوري مايكل ماكول فإنّ كلفة الخسائر الناجمة عن العاصفة قد تناهز تلك التي خلّفها في 2017 الإعصار هارفي الذي قُدّرت أضراره يومها بنحو 125 مليار دولار.

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