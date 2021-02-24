بايدن والكاظمي يبحثان الهجمات الصاروخية الأخيرة على أهداف أميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 08:25 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. 8 يناير 2021. (ا ف ب)

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الهجمات الصاروخية الأخيرة التي طالت القوات العراقية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال الذي جرى أمس الثلاثاء، شهد اتفاق الطرفين على «ضرورة محاسبة المسؤولين»، حسب وكالة «رويترز».

ولا تتسبب معظم الهجمات في سقوط ضحايا لكن أحدث الهجمات الصاروخية الإثنين الماضي، كان الهجوم الثالث في العراق خلال ما يزيد قليلا على أسبوع، الذي يستهدف مناطق تستضيف قوات أميركية أو دبلوماسيين أو متعاقدين في المنطقة الخضراء.

وعادة ما تطلق الصواريخ في مثل هذه الهجمات جماعات يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

من جانبه، قال الكاظمي، عبر حسابه على  «تويتر»، إن الاتصال تناول تطوير العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش، مضيفا: «كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا، على أساس السيادة الوطنية العراقية».

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