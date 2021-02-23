البنك الدولي يهدد بوقف تمويل تطعيمات «كوفيد-19» بلبنان بسبب مخالفات

رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت يتلقى أول جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك. (أ ف ب)

هدد البنك الدولي يوم الثلاثاء بتعليق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض «كوفيد-19» في لبنان بسبب عدم التزام السياسيين بالنظام.

جاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات، وقال سياسيون ووسائل إعلام محلية إن بعض أعضاء مجلس النواب حصلوا على التطعيم في مقر المجلس يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم وجود ضرورة تجعل لهم أولوية في ذلك، وفق «تويتر».

تعليق تمويل اللقاحات

وكتب المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها على «تويتر»: «في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان»، قائلا إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل. وأضاف: «أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم».

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ومكّنت إعادة تخصيص البنك الدولي مبلغ 34 مليون دولار لبنان من تلقي أول دفعتين من نحو 60 ألف جرعة من شركة «فايزر-بيونتيك» هذا الشهر. وقال البنك إنه سيراقب طرح اللقاح وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.

أنانيون

قال عضو بالبرلمان، طلب عدم نشر اسمه، إن بعض النواب الحاليين والمتقاعدين إضافة إلى بعض الموظفين الإداريين تلقوا التطعيم في قاعة البرلمان. وأضاف: «ما كل هذه الضجة؟ هم مسجلون»، مشيرا إلى منصة على الإنترنت للقاحات. وأردف أن جرعات من اللقاح أُرسلت الأسبوع الماضي أيضا لقصر بعبدا من أجل الرئيس ميشال عون ونحو 16 آخرين. وقال مكتب عون إنه سيصدر بيانا.

وكتب إيلي الفرزلي (71 عاما)، وهو نائب رئيس مجلس النواب اللبناني وليس ضمن المجموعة التي لها أولوية الحصول على التطعيم في المرحلة الأولى، على «تويتر» بأنه تم تطعيمه.

وقال عبدالرحمن البزري، الطبيب الذي يرأس اللجنة الوطنية للقاح (المضاد لكوفيد-19) إنه لم يكن على علم بأنه سيتم إرسال جرعات إلى البرلمان. وأضاف للصحفيين: «ما حصل اليوم غير مقبول». ولم تعلق وزارة الصحة على الفور. وتسبب ارتفاع الإصابات منذ يناير في زيادة الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.