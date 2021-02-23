اتفاق بين كوريا الجنوبية وإيران على «مقترحات» بشأن مليارات الدولارات المجمّدة

ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج. (الإنترنت)

اتفقت كوريا الجنوبية وإيران على اتخاذ خطوات من شأنها أن تفسح المجال للإفراج عن مبالغ مالية مرتبطة بالنفط تقدّر بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت سول الثلاثاء، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق سيحتاج إلى موافقة واشنطن.

واحتجزت طهران الشهر الماضي ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي في مياه الخليج، مشيرة إلى «انتهاكها المتكرر قوانين البيئة البحرية»، وفق «فرانس برس».

تفاصيل الاتفاق

وجاء احتجاز الناقلة بعدما حضّت طهران سول على الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي. وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن حاكم المصرف المركزي الإيراني عبدالناصر همّتي توصل مع سفير سول إلى اتفاق في طهران. وقالت الوزارة في بيان إن «إيران وافقت على مقترحاتنا بشأن استخدام الأموال»، من دون أن تقدّم تفاصيل.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي الثلاثاء: «يبدو أننا سنحصل على نحو مليار دولار من مواردنا في كوريا الجنوبية»، وفق ما نقل عن حاكم المصرف المركزي همّتي. وسبق لربيعي أن أفاد أن مجموع الأرصدة في كوريا يقدر بسبعة مليارات دولار.

شراء لقاحات ضد فيروس « كورونا »

وصدرت تلميحات إلى أن الأموال قد تستخدم لشراء لقاحات ضد فيروس «كورونا» أو تسديد ديون إيران في الأمم المتحدة. لكن الخارجية الكورية الجنوبية أضافت أنه «سيتعيّن التشاور مع الجهات المعنية بما فيها الولايات المتحدة من أجل الرفع الفعلي لتجميد الأموال». ويوحي التصريح بأن القرار النهائي بشأن أي تحويلات سيكون لواشنطن، التي تصر على وجوب اتّخاذ إيران الخطوة الأولى لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي.

وأصدرت الحكومة الإيرانية بيانا منفصلا بشأن الاتفاق قال فيه محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي إن طهران ستواصل المطالبة بتعويضات من مصارف كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن همتي حديثه الإثنين عن «تغيير في مقاربة» كوريا الجنوبية لموضوع الأرصدة المالية المجمّدة. وطالب الجانب الكوري ببذل «المزيد من الجهود لإزالة هذه الخلفية السلبية».

كوريا الجنوبية الفقيرة بالموارد النفطية

وكانت طهران مزوّدا أساسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية الفقيرة بالموارد إلى أن حظرت واشنطن عمليات الشراء. وأعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب في 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وأعاد لاحقا فرض عقوبات على إيران.

ونفت طهران مرارا أي صلة بين احتجاز السفينة والإفراج عن الأموال، وقالت في وقت سابق هذا الشهر إنها وافقت على السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة في «خطوة إنسانية».