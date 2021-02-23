توقيف زوجة «إل تشابو» في مطار واشنطن الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 12:44 مساء
زوجة إل تشابو إيما كورونيل أيسبورو في بروكلين. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الأميركية توقيف زوجة خواكين «إل تشابو» غوسمان، الإثنين، في مطار واشنطن الدولي للاشتباه بانتمائها إلى شبكة تهريب مخدرات، ومن المفترض أن تمثل إيما كورونيل أيسبورو (31 عاماً) التي تحمل الجنسيتين المكسيكية والأميركية أمام قاض فيدرالي الثلاثاء. وكان «إل تشابو» الذي شارك في تأسيس كارتل سينالوا المكسيكي يعد أكثر تجار المخدرات نفوذا في العالم.

وفي يوليو 2019، حكمت عليه محكمة فيدرالية في بروكلين بالسجن مدى الحياة على خلفية تهريب 1200 طن من الكوكايين على الأقل إلى الولايات المتحدة في خلال 25 عاما، ونُقل «إل تشابو» منذ صدور الحكم في حقه إلى سجن يخضع لحماية مشدّدة في كولورادو، وإيما كورونيل أيسبورو، وهي ملكة جمال سابقة، متهمة بأنها عضو في عصابة لتهريب مخدرات منها الكوكايين والماريجوانا والهيروين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الوثيقة التي تفصّل الملاحقات القضائية بحقها، هي متهمة أيضا بالمشاركة في العملية المعقدة التي أتاحت لزوجها الذي يكبرها بـ32 عاما الهرب من سجن مكسيكي في يوليو 2015 عبر نفق يمتد على نصف كيلومتر.

وقال محاميها جيفري ليشتمان لوكالة «فرانس برس» إن إيما كورونيل أيسبورو تعتزم الدفع ببراءتها، ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» هو المسؤول عن التحقيقات المرتبطة بإيما التي حضرت محاكمة زوجها بالكامل تقريبا في العام 2019.

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