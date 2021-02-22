إطلاق 53 رهينة خطفوا من حافلة في وسط نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 09:44 مساء
دورية للشرطة في مدرسة كاغارا التي خطف منها 42 شخصا. (أ ف ب)

أفرج عن مجموعة من 53 رهينة بينهم 20 امرأة و9 أطفال كانوا خطفوا في وسط نيجيريا، من جانب خاطفيهم الأحد، فيما لم ترد معلومات بعد عن 42 شخصا خطفوا الأربعاء الماضي من مدرسة في كاغارا بالمنطقة نفسها.

وقال حاكم ولاية النيجر أبوبكر ساني بيلو في تغريدة على «تويتر» مساء الأحد «سررت باستقبال ركاب الحافلة البالغ عددهم 53 راكبا الذين خطفهم قطاع طرق مسلحون قبل أسبوع»، وفق «فرانس برس».

«قطاع طرق»
ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن شروط عمليات الإفراج هذه. وقد أكدت السلطات على الدوام أنها لن تدفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن الذين يخطفهم «قطاع طرق».

وقالت الناطقة باسم حاكم المنطقة ماري نويل- بيرجي في بيان «لقد أمضينا أسبوعا من الحوار والمشاورات والعمل المكثف على مدى ليال طويلة، لأنه كان يجب أن نؤمن الإفراج عنهم في أقرب مهلة». وأضافت أن الرهائن السابقين البالغ عددهم 53 الذين تم خطفهم بالقرب من قرية كوندو في حافلة تابعة لشركة رسمية، خضعوا لفحص طبي قبل لمّ شملهم مع أسرهم.

طلاب كلية العلوم
في المقابل، لا يزال 42 شخصا بينهم 27 تلميذا خطفوا الأربعاء من مدرسة في كاغارا بولاية النيجر أيضا، مفقودين. وقالت الناطقة «لا يزال طلاب كلية العلوم الحكومية في كاغارا في أيدي خاطفيهم لكن تُبذل كل الجهود من أجل تأمين الإفراج عنهم». وخلال هجومين في نفس الولاية الأسبوع الماضي قتل رجال مسلحون عشرة أشخاص وخطفوا على الأقل 23. وكانت الناطقة باسم الحاكم أعلنت آنذاك «نشهد هجمات الآن بشكل شبه يومي وهذا أمر مقلق».

ويوصف الخاطفون عموما بأنهم «قطاع طرق»، وعلى عكس المتطرفين أو الانفصاليين، هم يعيشون في غابة روجو على حدود ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر. وشمال غرب نيجيريا ووسطها هي مناطق تحرك هذه العصابات الإجرامية التي تكثف عمليات الخطف مقابل فدية وسرقة الماشية.

هذه العصابات الإجرامية مدفوعة بالرغبة بكسب المال، لكن بعضها أقام علاقات مع المجموعات المتطرفة المتواجدة في شمال شرق نيجيريا.

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