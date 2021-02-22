«سانوفي» الفرنسية تنتج لقاح «جونسون أند جونسون» وتباشر تجارب جديدة على لقاحها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 05:49 مساء
داخل موقع مختبرات سانوفي في فال دو روي في منطقة النورماندي الفرنسية. (أ ف ب)

تعتزم مختبرات سانوفي الفرنسية إنتاج لقاح شركة جونسون أند جونسون الأميركية المنافسة، في وقت باشرت، الإثنين، تجربة سريرية جديدة على لقاحها الخاص قيد التطوير.

وأعلنت المختبرات في بيان «ستتولى سانوفي عدة مراحل من صنع لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 اعتبارا من الفصل الثالث من 2021» ريثما تقيم وتجهز منشآتها لإنتاج لقاح الشركة الأميركية الذي يعتمد تقنية الناقل الفيروسي، وفق «فرانس برس».

ملء العبوات
وستتولى سانوفي في 2021 تركيب اللقاح وملء العبوات في موقعها في مارسي ليتوال القريب من ليون «بوتيرة تقارب 12 مليون جرعة في الشهر». وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمختبرات سانوفي باستور، فرع المجموعة المخصص للقاحات، توما تريومف «طموحنا هو صنع أكبر قدر ممكن. إن كان بوسعنا إنتاج المزيد، فلم لا؟».

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الإعلان وكتب على تويتر «علينا أن نسرع معا إنتاج اللقاحات من خلال شراكات صناعية. وبموازاة مواصلة أبحاثها، ستتكفل سانوفي بعدة مراحل من صنع لقاح جونسون أند جونسون لتلبية الطلب الأوروبي والعالمي بسرعة».

من جهته علق مندوب نقابة «فورس أوفريار» لدى سانوفي باسكال لوبيز مبديا ارتياحه «عملنا بشكل نشط من أجل إنتاج اللقاحات في هذا الموقع»، مضيفا «بدأ العمل التمهيدي برمته قبل وقت طويل بهدف إنتاج اللقاح في موقع سانوفي، واليوم لم يذهب هذا المجهود سدى، وهذا ما يبعث السرور».

«إثبات التضامن»
وكانت سانوفي وافقت على إنتاج أكثر من 125 مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في مصنعها الألماني في فرانكفورت اعتبارا من الصيف. وأوضح المدير العام للمختبرات الفرنسية بول هادسون أن الاتفاق مع الشركة الأميركية «يشهد على تصميم سانوفي على المساهمة في المجهود الجماعي من أجل وضع حد لهذه الأزمة الصحية بأسرع ما يمكن» و«إثبات التضامن».

لكن توما تريومف شدد على أن «أولويتنا المطلقة تبقى إنتاج لقاحنا الخاص. وإن كنا قررنا القيام بهذه العملية مع بايونتيك أو جونسون أند جونسون، فلأننا تثبتنا من امتلاكنا القدرة على إنتاج لقاحنا الخاص».

دراسة سريرية جديدة
وتبقى المختبرات الفرنسية مصممة على تطوير لقاحها رغم النكسات التي واجهتها، وأعلنت الإثنين أنها تبدأ دراسة سريرية جديدة تشكل «المرحلة الثانية» من لقاحها الذي تعمل على تطويره مع شركة «جي إس كاي» البريطانية، آملة في أن يكون متوافرا للاستخدام في الفصل الرابع من السنة، بعدما كان مقررا بالأساس في صيف 2021.

وستجري التجربة الجديدة على 720 متطوعا تزيد أعمارهم على 18 عاما في الولايات المتحدة. وفي حال أعطت نتائج إيجابية، تجرى اعتبارا دراسة مرحلة ثالثة، هي الأخيرة قبل طلب ترخيص لطرح اللقاح في السوق، تبدأ بين مايو ويونيو في «عدد كبير من البلدان في عدة قارات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19
دولى
بريطانيا تحظر موقتًا دخول طائرات بوينغ 777 أجواءها بعد اشتعال محرك في الولايات ...
دولى
محترف تونسي ينضم إلى صفوف الاتحاد
رياضة محلية
الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بـ«كورونا»
دولى
الوسط الرياضي يحتفل بتأهل «الأهلي بنغازي» إلى دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية»
رياضة محلية
تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير
فيديو
تعرف على جديد كيا 2022
سيارات
قناة أميركية تكشف العقوبات المرجح تسليطها على مؤسس «بلاك ووتر» بعد ثبوت تورطه في...
ليبيا
الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
«غلوبال وايتنس» تكشف كيف خسرت ليبيا ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال عبر منظومة ...
ليبيا
العلاقي: «المحاصصة» خطر يهدد ليبيا.. والثورة أخفقت لعدم وجود إرادة سياسية
ليبيا
تحديث «ويندوز-10».. ما الجديد؟
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حلم ريال مدريد في مبابي وهالاند بـ 852 مليون يورو