سورية تجيز استخدام لقاح «سبوتنيك-في» ضد كوفيد-19

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 04:43 مساء
صورة وزعها المكتب الإعلام لمطار الإمام الخميني تظهر أولى شحنات لقاح سبوتنيك في الروسي عند وصولها إلى إيران. (أ ف ب)

أعلنت السفارة السورية في موسكو، الإثنين، أن سورية أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد كوفيد-19 على أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء ايتار-تاس الروسية عن بيان للسفارة أن «الجمهورية العربية السورية أنجزت كل التدابير للتسجيل للحصول على لقاح سبوتنيك-في، وأجازت استخدامه على أراضيها»، وفق «فرانس برس».

الدعم العسكري
وسورية التي تشهد حربا منذ 2011 استفادت من الدعم العسكري الكبير والحاسم لروسيا، التي تقدم لها أيضا مساعدات إنسانية. ورسميا المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري سجلت 15179 إصابة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء منها 998 حالة وفاة.

والأراضي التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق البلاد سجلت 8600 حالة و311 وفاة، في حين أن مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد سجلت 21121 حالة و408 وفيات.

تشكيك في اللقاح الروسي
واللقاح الروسي الذي شككت الأوساط العلمية في فاعليته في البداية، حظي أخيرا باعتراف بفاعليته في دراسة نشرتها مجلة «ذي لانست» الطبية صادق عليها خبراء مستقلون. وبات اللقاح مجازا في 30 بلدا. وتحاول السلطات الروسية إبرام اتفاقات لإنتاج اللقاح محليًا بدلا عن تصديره لعدم توافر القدرات الكافية لتلبية الطلب الوطني الأولى بالنسبة لها.

في ديسمبر انضمت سورية إلى مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقرا. وهدف منظمة الصحة واليونيسف وبرنامج غافي للقاحات تأمين جرعات لقاح لما لا يقل عن 20% من الشعب السوري في 2021.

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